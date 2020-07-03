Бывший полковник-миллиардер Захарченко вернулся в мордовскую колонию

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко отправили из спецблока 99/1 «Матросской тишины» в мордовскую колонию, где он ранее отбывал наказание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката экс-сотрудника правоохранительных органов Александра Горбатенко.

По словам адвоката, у его подзащитного истек предельный срок нахождения в изоляторе без избрания меры пресечения.

Ранее Захарченко привезли в СИЗО «Матросская тишина» в столице из мордовской колонии для ознакомления с новым уголовным делом о взятках.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

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