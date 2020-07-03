Путин: в РФ никогда не будет ограничений прав по признаку расы и сексуальной ориентации

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию высказался по поводу ограничений религиозных и национальных прав, а также прав сексуальных меньшинств, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что ограничений этих прав в России никогда не было и не будет.

«В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам», — заявил Путин.

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