При взрывах на фабрике фейерверков в Турции пострадали 73 человека
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На северо-западе Турции в провинции Сакарья состоялась серия взрывов на фабрике фейерверков. Об этом сообщает Аl Arabiya.
По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа, в результате произошедшего погибли два человека, еще 73 были ранены.
К месту происшествия были направлены пожарные, когда прогремел первый взрыв в 11.15 утра по местному времени.
Также к фабрике были направлены 85 машин скорой помощи и два вертолета.
Президент Турции Тайип Эрдоган дал поручение министру здравоохранения отправиться на место взрывов.
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