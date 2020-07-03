При взрывах на фабрике фейерверков в Турции пострадали 73 человека

На северо-западе Турции в провинции Сакарья состоялась серия взрывов на фабрике фейерверков. Об этом сообщает Аl Arabiya.

По словам министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа, в результате произошедшего погибли два человека, еще 73 были ранены.

К месту происшествия были направлены пожарные, когда прогремел первый взрыв в 11.15 утра по местному времени.

Также к фабрике были направлены 85 машин скорой помощи и два вертолета.

Президент Турции Тайип Эрдоган дал поручение министру здравоохранения отправиться на место взрывов.

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