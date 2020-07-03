Песков вновь высказался по поводу сообщений о выбросе радиации в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о повышении радиационного фона на севере Европы. Об этом пишет РИА «Новости».
Он повторил свой недавний комментарий о том, что Россия имеет достаточно совершенную систему мониторинга чрезвычайных ситуаций, однако их в последнее время не фиксировалось.
Представитель Кремля также напомнил, что согласно заключениям МАГАТЭ, обнаруженный уровень радиации не представляет угрозы для населения.
Ранее в Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения. В Нидерландах предположили, что повышение радиации произошло из-за повреждения топливного элемента на АЭС на западе России.
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