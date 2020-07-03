Кремль не будет объявлять 1 июля праздничным нерабочим днем

Администрация президента не планирует объявлять 1 июля праздничным нерабочим днем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет, такая инициатива в Кремле не обсуждается», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Путин назначил 1 июля основным днем голосования по конституционным поправкам. За принятие поправок выступили 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

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