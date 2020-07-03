В России увеличилось число людей с ожирением
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В России число людей с ожирением увеличилось на 15,8% по сравнению с 2018 годом, пишет минздрав.
В 2018 году болезнью страдали 446 тысяч, в 2019 — 517 тысяч россиян.
Больше всего ожирение распространено среди жителей Алтайского края, Новгородской и Ленинградской областей, меньше всего — в Чечне, Приморском крае и Ингушетии.
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