В России увеличилось число людей с ожирением

В России число людей с ожирением увеличилось на 15,8% по сравнению с 2018 годом, пишет минздрав.

В 2018 году болезнью страдали 446 тысяч, в 2019 — 517 тысяч россиян.

Больше всего ожирение распространено среди жителей Алтайского края, Новгородской и Ленинградской областей, меньше всего — в Чечне, Приморском крае и Ингушетии.

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