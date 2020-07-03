Стало известно, сколько россиян готовы вакцинироваться от коронавируса

Почти половина россиян хотели бы сделать прививку от коронавируса, если бы появилась соответствующая вакцина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Больше других выразили готовность вакцинироваться россияне в возрасте от 60 лет и старше (56%).

При этом каждый второй житель России (50%) не считает нужным делать прививку от коронавируса. Наиболее скептически к вакцине относятся опрошенные в возрасте 31-45 лет (64%).

Отмечается, что 54% респондентов выразили мнение, что вакцина позволит предотвратить распространение инфекции, не согласны с такой точкой зрения 29% россиян.

Опрос был проведен среди 1000 совершеннолетних респондентов.

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