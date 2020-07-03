В России под врачебным наблюдением остаются больше 280 тысяч человек

В России под врачебным наблюдением из-за коронавируса остаются 284 тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 284,1 тыс. человек», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что россияне сдали больше 20 миллионов тестов на коронавирус. Всего заразились больше 661 тысячи, выздоровели почти 429 тысяч, скончались около четырех тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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