Под Самарой спасатели эвакуировали больше полутора тысячи человек

Из поселка Верхняя Подстепновка Самарской области спасатели эвакуировали 1600 человек из-за утечки газа, написал губернатор региона Дмитрий Азаров в Instagram.

«Чтобы исключить малейшую угрозу для людей, провели оповещение и эвакуацию жителей», — написал Азаров.

Губернатор отметил, что часть людей ввернулись домой с дач или уехали к родственникам. Около 90 человек остались в пунктах временного размещения.

Утечка газа произошла из-за незаконной врезки в газопровод. Ее обнаружили при проведении работ в километре от поселения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Взрыв газа произошел в жилом доме в Кирове

— Жертвами взрыва в Тегеране стали 13 человек

— Источник рассказал о пострадавших и погибшем при взрыве в Москве