Под Самарой спасатели эвакуировали больше полутора тысячи человек
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Из поселка Верхняя Подстепновка Самарской области спасатели эвакуировали 1600 человек из-за утечки газа, написал губернатор региона Дмитрий Азаров в Instagram.
«Чтобы исключить малейшую угрозу для людей, провели оповещение и эвакуацию жителей», — написал Азаров.
Губернатор отметил, что часть людей ввернулись домой с дач или уехали к родственникам. Около 90 человек остались в пунктах временного размещения.
Утечка газа произошла из-за незаконной врезки в газопровод. Ее обнаружили при проведении работ в километре от поселения.
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