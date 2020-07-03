Чечня стала лидером по числу беременных среди регионов РФ в 2019 году
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Больше всего беременных женщин в 2019 году в РФ медики зафиксировали в Чечне, Алтайском крае и Карелии, наименьшее количество — в Курской, Тюменской и Иркутской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные Минздрава РФ.
Так, в 2019 году в Чечне на 100 тыс. населения приходилось беременных — 20 121,4, а в Алтайском крае — 17 932,1.
Всего в России в 2019 году медики зарегистрировали 3 123 156 беременных женщин, что почти на 127 тыс. меньше, чем в 2018 году.
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