Чечня стала лидером по числу беременных среди регионов РФ в 2019 году

Больше всего беременных женщин в 2019 году в РФ медики зафиксировали в Чечне, Алтайском крае и Карелии, наименьшее количество — в Курской, Тюменской и Иркутской областях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные Минздрава РФ.

Так, в 2019 году в Чечне на 100 тыс. населения приходилось беременных — 20 121,4, а в Алтайском крае — 17 932,1.

Всего в России в 2019 году медики зарегистрировали 3 123 156 беременных женщин, что почти на 127 тыс. меньше, чем в 2018 году.

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