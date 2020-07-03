В Петергофе и Царском селе вновь заработали фонтаны и парки

Парки и фонтаны государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское село» возобновили работу 3 июня после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления руководства комплексов.

«С 3 июля открыты три парка: Нижний парк с фонтанами, парк Александрия и парк Ораниенбаума. Парки работают ежедневно с 10.00 до 19.00, войти можно за 45 минут до закрытия», — заявили в администрации Петергофа.

В настоящее время билеты в Петергоф можно приобрести только на официальном сайте музея, тогда как в Царском селе их можно купить в обычной кассе.

Посетители на территории комплексов обязаны будут пользоваться масками и перчатками, а также соблюдать социальную дистанцию.

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