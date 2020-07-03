Два землетрясения произошли на юге Сахалина

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в ночь на 3 июня магнитудой 3,7 и 4,1 баллов на юге Сахалинской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН.

«Сейсмические события ощутили в селах Тихая, Пугачево и Арсентьевка Макаровского района силой до трех баллов. Никто не пострадал, разрушений нет», — говорится в сообщении службы.

Эпицентры землетрясений располагались на расстоянии 22 и 23 км к северо-востоку от поселка Ильинское на глубине 8 и 3 км.

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