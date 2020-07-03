В России за сутки потушили более 70 лесных пожаров

Российские спасатели потушили 74 лесных пожара на площади более 2,6 тыс. га в стране, передает РИА «Новости» заявление Авиалесоохраны РФ.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 2 июля в России ликвидировано 74 лесных пожара на площади 2 616 гектаров», — говорится в сообщении.

В настоящее время в России остаются активными 272 лесных пожара на территории более чем 205 тыс. га. Наибольшая площадь и число число возгораний зафиксированы в Красноярском крае.

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