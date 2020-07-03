Число зараженных коронавирусом в Бразилии почти достигло 1,5 млн

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии почти достигло 1,5 млн человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации ведомства, на текущий момент медики в стране обнаружили 1 496 858 заболевших COVID-19. За сутки было обнаружено более 48 тыс. новых инфицированных.

Также за последние 24 часа от коронавируса скончались 1 252 пациента. Общее число погибших с начала пандемии составило 61 884, вылечились 852 816 человек.

Бразилия занимает второе место после США по числу зараженных коронавирусом.

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