Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зависти украинцев и русских к белорусам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, это происходит оттого, что граждане Белоруссии живут «в безопасной, спокойной стране».

Он также подчеркнул, что принял участие в президентской кампании, поскольку «отдал лучшие годы своей жизни» на строительство страны. Глава государства добавил, что белорусы могут «в любое время суток выйти на улицу и быть спокойными».

«Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — отметил Лукашенко.

Кроме того, президент выразил мнение, что не все белорусы понимают «как это нам досталось», однако при этом большинство населения «правильно оценивает ситуацию в стране».

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