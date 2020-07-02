Европарламент ограбили

Воры воспользовались отсутствием членов Европарламента, которые находились вдали от Брюсселя из-за пандемии коронавируса, и ограбили здание, пишет Politico.

Как уточняет издание, минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы, когда их не было на рабочем месте. Во время взлома и проникновения грабителей здание было практически пустым.

Немецкий депутат Нико Семсротт, у которого украли два ноутбука, назвал произошедшее большим скандалом, который стараются замолчать.

«Мы почти уверены, что они [грабители] просмотрели все наши вещи, поскольку произошедшее выглядело довольно грязно», — сказал Семсротт.

Представитель Европарламента заявил, что им сообщили о кражах в апреле, после чего была усилена охрана, которая патрулировала офисы.

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