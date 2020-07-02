Основателю «Омбудсмена полиции» продлили срок ареста

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок задержания под арестом администратору и основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который проходит по делу о вымогательстве, передает ТАСС.

Суд решил, что Воронцов пробудет под арестом еще месяц, то есть до 6 августа.

В ходе судебного заседания мужчина просил изменить ему меру пресечения на более мягкую, так как он нуждается в лечении и не намерен скрываться от следствия.

Ранее сообщалось, что Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб.

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