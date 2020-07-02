В ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который может запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну. Текст документа опубликован в думской базе данных.

Авторами проекта стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

В соответствии с законопроектом планируется нанесение запрета для сотрудников службы по распространению информации, из-за разглашения которой может быть создана угроза личной безопасности, а также нанесен ущерб их репутации.

В данный перечень однако не входит разглашение гостайны и служебной информации ограниченного распространения.

Эксперты должны будут оценить подготовленную к распространению информацию, а затем вынести соответствующее решение. Глава федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности установит перечень такой информации, а также порядок проведения ее экспертизы.