В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам, передает ТАСС.
Академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков рассказал, что академия провела специальную экспертизу, к которой были привлечены четыре института.
По итогам исследования, РАН дала положительные экспертные заключения в отношении всех 20 городов.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Челябинску, Самаре, Перми, Нижнему Тагилу, Саратову, Омску, Казани, Новосибирску, Ярославлю, Магнитогорску, Ижевску, Уфе, Томску, Ульяновску, Иваново, Новокузнецку, Иркутску и Боровичам.
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