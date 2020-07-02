Бельгия опасается шпионажа со стороны обучающихся в стране студентов из КНР

Бельгия выразила опасение в связи с тем, что прибывшие в страну на обучение китайские студенты могут заниматься шпионажем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Служба госбезопасности Бельгии выразила соответствующее мнение и отметила, что шпионаж может проводиться в пользу китайских военных.

Согласно данным службы, студентов китайских военных вузов направляют в страны Западной Европы для обучения с целью получения знаний, необходимых для развития военной отрасли. Там также уточнили, что на территории Бельгии обучаются около десятка таких студентов.

Теперь спецслужбы начали заниматься подготовкой программы, благодаря которой ученые смогут лучше защитить свой научно-исследовательский потенциал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg: Трамп закрывает двери для гениев