Площадь пожара в центре Москвы достигла 800 кв. метров

Площадь пожара в доме на Тверской улице в центре Москвы составила 800 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного главка МЧС России Сергея Желтова.

«Площадь пожара 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - сказал он.

В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар на втором этаже шестиэтажного дома 1890 года постройки по адресу: Тверская, 24. Дом находится на реконструкции. Движение по Тверской улице перекрыли в обе стороны.

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