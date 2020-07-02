Площадь пожара в центре Москвы достигла 800 кв. метров
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Площадь пожара в доме на Тверской улице в центре Москвы составила 800 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного главка МЧС России Сергея Желтова.
«Площадь пожара 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - сказал он.
В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар на втором этаже шестиэтажного дома 1890 года постройки по адресу: Тверская, 24. Дом находится на реконструкции. Движение по Тверской улице перекрыли в обе стороны.
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