Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время. Об этом сообщил депутат областной думы Сергей Булгаков, передает РИА «Новости».
Против возвращения московского времени в регион проголосовали 34%. Волгоградская облдума рассмотрит результаты опроса, как только они станут окончательными. По словам Булгакова, если жители поддержат переход на московское время, то депутаты планируют обратиться с инициативой о переводе в Госдуму.
Волгоград перешел с московского времени на местное в октябре 2018 года после проведенного референдума. Однако в марте 2020 года депутаты приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.
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