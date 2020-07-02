Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время. Об этом сообщил депутат областной думы Сергей Булгаков, передает РИА «Новости».

Против возвращения московского времени в регион проголосовали 34%. Волгоградская облдума рассмотрит результаты опроса, как только они станут окончательными. По словам Булгакова, если жители поддержат переход на московское время, то депутаты планируют обратиться с инициативой о переводе в Госдуму.

Волгоград перешел с московского времени на местное в октябре 2018 года после проведенного референдума. Однако в марте 2020 года депутаты приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.

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