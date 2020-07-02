Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

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Движение по Тверской улице в центре Москвы перекрыли в обе стороны из-за пожара, сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.

«Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города», — сказано в сообщении.

В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар на втором этаже шестиэтажного дома 1890 года постройки по адресу: Тверская, дом 24. Пожар произошел на площади 200 кв. м, ему присвоен третий ранг сложности из пяти. Дом находится на реконструкции. По предварительным данным, пострадавших нет.

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