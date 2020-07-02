Около офиса Зеленского третий день протестуют шахтеры

В Киеве около офиса президента Украины Владимира Зеленского третий день протестуют шахтеры, требующие выплатить задолженность по заработной плате, пишет РИА «Новости».

«Начался третий день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Сейчас у офиса президента», — приводятся слова главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

Горняки сидят на земле и стучат касками. Некоторые держат флаги профсоюза и плакаты с призывом дать работу и не уничтожать угольную отрасль.

Днем раньше протестующие хотели разбить палатки рядом с офисом Зеленского, но правоохранители не позволили это сделать. После началась потасовка.

Также к шахтерам вышла заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив. Она заявила, что задолженность по заработной плате, которая накопилась с начала года, уже должна была быть погашена.

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