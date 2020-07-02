Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО двоих россиян, обвиняемых в убийстве жуков

Суд в Шри-Ланке изменил меру пресечения двум россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, которого местные власти обвинили в незаконном сборе жуков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Речь идет о двух друзьях Игнатенко — Артеме Рябове и Николае Килофяне. Им изменили меру пресечения на личное поручительство, рассказал Мельников.

При этом Игнатенко пока остается в больнице после открытия у него язвы из-за тюремного питания, добавил правозащитник.

Игнатенко — ученый из России, который был задержан с двумя друзьями в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем убийства жуков и других насекомых. Обвиняемые утверждают, что собирали только мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, причем делали это вне заповедника, согласно местным законам. Игнатенко грозит до 40 лет тюремного заключения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Шри-Ланке осудят российского зоолога за сбор мертвых жуков

— Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке