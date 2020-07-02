В Монголии ввели карантин из-за вспышки чумы
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На территории Ховда в Монголии введен карантин в связи со вспышкой чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Так, в данный момент въехать в регион или выехать из него нельзя.
За минувшие сутки в западной части страны зафиксировали два случая заболевания. У одного из зараженных чума протекает в легочной форме.
Эпидемиологическая служба региона начала проверку для выявления других возможных случаев заболевания чумой.
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