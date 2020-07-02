В Монголии ввели карантин из-за вспышки чумы

На территории Ховда в Монголии введен карантин в связи со вспышкой чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Так, в данный момент въехать в регион или выехать из него нельзя.

За минувшие сутки в западной части страны зафиксировали два случая заболевания. У одного из зараженных чума протекает в легочной форме.

Эпидемиологическая служба региона начала проверку для выявления других возможных случаев заболевания чумой.

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