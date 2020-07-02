В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после падения на него бутылки с 23 этажа

Уголовное дело заведено после инцидента с бутылкой, упавшей на девочку с 23-го этажа в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается на сайте Главного управления СК по Московской области.

Мэр Красногорска Эльмира Хаймурзина рассказала, что в микрорайоне Изумрудные холмы из окна был выброшен пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила семья с 4-летней девочкой. В пакете была бутылка, которая попала ребенку в голову. Пострадавшей девочке пришлось делать операцию, в настоящее время она находится в реанимации.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту причинения ребенку тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Соответствующая статья предусматривает ограничение свободы на три года либо арест на шесть месяцев.

По предварительным данным, пакет с мусором выбросили дети с балкона подъезда.