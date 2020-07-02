Казахстан с 5 июля вводит двухнедельный жесткий карантин

Казахстан из-за роста заболеваемости коронавирусом вводит с 5 июля двухнедельный карантин с возможным продлением, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

В качестве ограничительных мер приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничивается работа общественного транспорта по времени. При этом сохраняются международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, авиасообщение между регионами и железнодорожное сообщение (с ограничениями).

Вводится запрет на массовые, семейные и памятные мероприятия, ограничение на перемещение граждан на улице — не более трех человек, а также ограничение на перемещение лиц старше 65 лет.

Кроме того, запрещается работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов и других.

Также сохраняется дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний, и деятельность медицинских центров по записи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусологи предложили тактику «трех Т» для борьбы с COVID-19 в Казахстане

— Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом

— Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом