Более 1 450 человек в Москве стали донорами плазмы для больных с COVID-19

В Москве 1 451 человек, переболевший коронавирусом, стал донором плазмы с антителами, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

161 из них сдал плазму повторно, уточнила Ракова.

Она напомнила, что плазма с антителами к COVID-19 применяется как дополнительная терапия для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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