Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии превысило 60 тысяч

В Бразилии число умерших от коронавируса нового типа достигло 60 632 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно информации ведомства, за последние сутки жертвами новой коронавирусной инфекции в Бразилии cтали 1038 пациентов.

Всего в стране выявлено 1 448 753 случая COVID-19. За минувшие 24 часа там зарегистрировано 46 712 новых случаев коронавируса.

При этом число выздоровевших выросло до 826 866 человек.