NYT будет писать слово «черный» с большой буквой

Американское издание The New York Times будет писать слово «черный» с большой буквый в знак уважения к темнокожему населению. Об этом сообщается на сайте газеты.

«Мы считаем, что это стилистическое нововведение лучше всего передает элемент общности и идентичности и отражает нашу цель уважать всех людей и сообщества, аудиторию которых мы охватываем», — говорится в сообщении.

Такое написание будет использоваться при описании людей и культур африканского происхождения. Руководство издания опросило больше ста сотрудников, а также проконсультировалось с другими новостными службами.

NYT уже использует большие буквы для национальностей «азиатоамериканцы» (Asian-American), «латиноамериканцы» (Latino), индейцев (Native) и эскимосов (Indigenous). Слово «белый» по-прежнему пишется с маленькой буквы.