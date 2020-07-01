Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован

Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Локализация пожара на 2 200 кв. метров была объявлена в 15.18 мск.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают более 60 человек и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу Центральная, 1. По данным источника агенства, произошло частичное обрушение ангара.

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