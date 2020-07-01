Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области
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В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на своей странице в Instagram.
«Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19. Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, выписана домой после успешного лечения», — написал он.
Уточняется, что женщина поступила в медучреждение в состоянии средней тяжести с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
В больнице она провела две недели, на данный момент состояние волгодончанки удовлетворительное.
По последним данным, в Ростовской области выявили 9 611 случаев коронавируса, выздоровели 5744 человек, умерли 125.
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