Названа предварительная причина пожара в Доме культуры Гусь-Хрустального

Причиной пожара в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Как сегодня стало известно из работы органов дознания, ремонт выполняли два электромонтера», — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, короткое замыкание произошло из-за нарушения правил производства электротехнических работ.

Отмечается, что возгорание возникло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая также привлекалась к работам в 2016 и 2018 годах.

Пожар начался в 21.16 мск 30 июня, в 23.20 мск пожар был локализован на площади 2,4 тыс. кв. м, горение ликвидировали к раннему утру 1 июля. Пострадала часть третьего этажа, сцена и зрительный зал.

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