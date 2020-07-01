Перечислены самые неблагополучные регионы России по клещевому энцефалиту

В текущем году ученые зафиксировали рост числа инфицированных клещевым энцефалитом в пяти российских регионах. Список подготовили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Чаще стали обращаться к медикам по поводу инфицирования клещевым энцефалитом жители Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, а также Башкортостана и Алтая.

«Превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15-20%», — передает данные института РИА «Новости».

Ученые также предполагают, что число инфицированных будет увеличиваться в связи со смягчением изоляционных мер, введенных из-за коронавируса, в особенности: на Алтае и в Свердловской области.

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