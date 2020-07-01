В Москве начинаются отложенные из-за COVID-19 отключения горячей воды

С 1 июля в Москве начнется ранее отложенное из-за пандемии коронавируса плановое отключение воды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ПАО »МОЭК».

График летней ремонтной кампании был скорректирован с учетом изоляции и был согласован с московскими властями. Теперь горожан ждет отключение горячего водоснабжения на время профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. При этом продолжительность отключений составит не более 10 дней.

«Это обоснованный срок для проведения работ без потери качества», — отметил главный инженер «МОЭК» Роман Коровин.

Москвичи могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сайтах online.moek.ru и mos.ru.

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