В регионах России потушили еще 80 лесных пожаров

За прошедшие сутки в регионах РФ удалось потушить еще 80 возгораний на площади 11 350 га лесных массивов, говорится в сообщении, поступившем в «Газету. Ru».

По состоянию на 00.00 мск, на территории страны продолжают действовать 287 лесных пожаров на площади 203 287 га. В частности, проводится тушение 64 возгораний площадью 54 272 га в Магаданской области, 22 пожаров на площади 52 555 га на Камчатке, 101 пожара (площадь 50 452 га) в Красноярском крае и т.д.

В тушении участвуют более 3,5 тыс. человек, а также 508 единиц спецтехники.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации.

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