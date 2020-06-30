Появилось фото с автографом Путина, подаренного им волонтеру подо Ржевом

Волонтер Екатерина Лабутина рассказала, как ветеран-разведчик Николай Черных, к которому она была приставлена на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом, взял автограф у президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что ранее попросила у мужчины взять автограф у российского лидера.

«Он отнесся очень положительно, сразу согласился. После у него спрашивали, не боялся ли он обратиться к Путину, все же такой человек. А он ответил: нет, не боялся, он такой же простой человек, как и мы с вами», — рассказала Лабутина.

Ранее сообщалось, что российский лидер на церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом передал записку ветерану Черных. Послание предназначалось волонтеру.

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