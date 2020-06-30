Число умерших пациентов с коронавиурсом в Москве превысило 3,8 тысяч
Число пациентов, которые скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в столице достигло 38, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Как сообщает оперштаб, за последние сутки в столице умерли еще 35 человек с новой коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что у них была диагностирована пневмония и имелся положительный тест на COVID-19.
По последним данным, в Москве выявлено более 221 тыс. случаев коронавируса, более 150 тыс. человек выздоровели, 3796 скончались.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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