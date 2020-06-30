Шойгу назвал сроки завершения испытаний вакцины от COVID-2019

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что исследования вакцины от коронавируса будут завершены в конце июля, передает ТАСС.

По его словам, работу над вакциной ведут Минобороны совместно с Институтом имени Н.Ф. Гамалеи. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся клинические испытания препарата на 38 добровольцах.

«До конца июля исследования будут завершены», — доложил Шойгу.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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