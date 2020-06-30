Власти рассказали о сроках открытия общепитов в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал о сроках открытия общепитов в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что возобновление работы заведений общественного питания планируется в ходе поэтапного плана по снятию введенных мер по борьбе с пандемией нового типа короанвируса COVID-19.

Елин уточнил, что власти ожидают открытия общепитов на территории Петербурга 12 июля.

Такое решение, по его словам, будет принято при эффективности ранее снятых мер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Воробьев назвал дату открытия детских садов в Подмосковье

— «Необходимы распоряжения»: кинотеатры об открытии 15 июля

— Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве