В ВОЗ не исключили рост cлучаев COVID-19 после открытия границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что число заражений коронавирусом нового типа после открытия границ между странами увеличится. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, риск роста заражений COVID-19 «невозможно исключить».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия не попала в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля