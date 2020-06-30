В ВОЗ не исключили рост cлучаев COVID-19 после открытия границ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что число заражений коронавирусом нового типа после открытия границ между странами увеличится. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, риск роста заражений COVID-19 «невозможно исключить».
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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