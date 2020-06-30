Под Анапой умер мальчик, которого братья закопали в песок

Под Анапой на пляже в станице Благовещенская погиб ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Вести.Кубань».

По информации региональных экстренных служб, мальчик был засыпан песком. Прибывшие на место спасатели достали мальчика из песка и оказали реанимационные действия, однако положительного результата добиться не удалось.

На данный момент причину смерти устанавливают правоохранители.

Уточняется, что ребенок был на пляже с семьей. Пока родители отвлеклись от детей, те решили поиграть в закапывание в песок. Восьмилетнего мальчика закопали с головой, в результате чего ребенок мог задохнуться.

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