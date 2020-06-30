В Краснодаре укравшему у курьера пиццу мужчине грозит до семи лет тюрьмы

В Краснодаре мужчине грозит семь лет лишения свободы за ограбление доставщика пиццы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское УМВД.

Подозреваемый открыто похитил у курьера пиццу и шесть тысяч рублей.

Пострадавший обратился в полицию, рассказав, что во время работы поинтересовался у молодого человека расположением домов. Тот сел к курьеру в машину, ударил и ограбил.

«Сотрудники уголовного розыска установили государственные регистрационные знаки автомобиля службы такси, на котором скрылся предполагаемый злоумышленник. Задержать ранее не судимого 21-летнего жителя республики Адыгея удалось на съемной квартире», — сообщили правоохранители.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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