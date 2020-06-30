На востоке Москвы у мужчины украли сумку с 10 миллионами рублей
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Полиция начала проверку по данным об ограблении на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Сегодня поступила информация о грабеже на 1-й улице Бухвостова, около дома 12, корпус 10», — рассказали в пресс-службе.
По словам заявителя, неизвестные напали на него, отобрали сумку с деньгами и скрылись.
Сумма ущерба устанавливается, полиция ищет подозреваемых.
По данным источника в правоохранительных органах, в сумке находилось 10 миллионов рублей.
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