На востоке Москвы у мужчины украли сумку с 10 миллионами рублей

Полиция начала проверку по данным об ограблении на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Сегодня поступила информация о грабеже на 1-й улице Бухвостова, около дома 12, корпус 10», — рассказали в пресс-службе.

По словам заявителя, неизвестные напали на него, отобрали сумку с деньгами и скрылись.

Сумма ущерба устанавливается, полиция ищет подозреваемых.

По данным источника в правоохранительных органах, в сумке находилось 10 миллионов рублей.

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