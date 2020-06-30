Две девочки пропали в Дагестане

В Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки, их разыскивают сотрудники полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

Девочки 9 и 15 лет ушли из дома в городе Хасавюрте 28 июня в обеденное время.

«Их местонахождение до сих пор не установлено, принимаются меры к розыску пропавших», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что фотографии и описание пропавших распространены по всем отделам полиции Дагестана, в социальных сетях и в СМИ.