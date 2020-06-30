Объявлена дата всероссийской переписи населения
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года всероссийскую перепись населения», — сказано в документе.
Ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Также он рассказал, что перепись планировалась в октябре 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.
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