В Москве зафиксировали 745 случаев коронавируса

В Москве выявили 745 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram.

«За неделю количество новых заболевших сократилось на 31%», — заявили в оперштабе.

Там добавили, что уже пятый день число новых случаев не превышает раннеапрельские показатели.

За все время пандемии в Москве зафиксировали 221 598 случаев, выздоровели 150 397 человек, умерли 3 796.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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