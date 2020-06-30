Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2 295 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 2 295 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2 295 пациентов», — сказала она.

Ракова добавила, что всего в Москве от коронавируса вылечились 150 397 горожан.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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