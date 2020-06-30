Названа дата начала учебного года у российских школьников
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Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу как обычно. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, к началу учебного года готовятся дети, учителя и само министерство.
При этом занятия в учебных заведениях начнутся при усиленных мерах эпидемиологической безопасности.
Кравцов добавил, что соответствующая подготовительная работа сейчас ведется в регионах.
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